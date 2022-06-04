BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yıldızı ile anlaşma sağlayamadı! "İmza atacağını söyledi ama..."
Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları sürüyor. Sözleşmesi sona eren Güven Yalçın ile pazarlıklarını sürdüren siyah beyazlı ekip yıldız oyuncuya henüz imza attıramadı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu detayları açıkladı. Şahinoğlu, "Güven Yalçın tatile çıkarken yeni sözleşmeye imza atacağını söyleyerek gitti. Kulüp her gün Güven'i aradı ama farklı şeylerle gelinmiş. Güven'in ilk problemi daha fazla forma şansı bulmak. Ancak bunun garantisini kulüp size vermez." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
Kartal yıldızı ile anlaşamadı! 04 Haziran 2022 | 12:00
01:03
Kartal'dan transfer harekatı! 04 Haziran 2022 | 12:00
01:27
Saiss için övgü dolu sözler! 04 Haziran 2022 | 12:00
00:38
Kartal'ın yıldızına övgü dolu sözler: Süper Lig'e tam oturan isim 03 Haziran 2022 | 12:00
00:40
Romain Saiss Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları 02 Haziran 2022 | 12:00
01:18
Nwakaeme Beşiktaş'a önerildi! "Menajeri..." 02 Haziran 2022 | 12:00
04:46
Çebi mazbatasını aldı! 01 Haziran 2022 | 12:00
01:38
Rıdvan'dan transfer ve sözleşme yorumu! 01 Haziran 2022 | 12:00