BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yıldız oyuncunun bonservisini alacak mı?
Beşiktaş'ta gözler gelecek sezon takımda kalacak isimlerde. Schalke'de kiraladığı Can Bozdoğan'ı takımda tutmak isteyen siyah beyazlı ekip teklifi hazırlıyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme detayları açıkladı. Dikme, "Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Schalke ile görüşmeleri devam ettiriyor. Kontratta 1.8 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var ama Beşiktaş 1 milyon euro teklif edecek." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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