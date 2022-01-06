06 Ocak 2022, Perşembe
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli Süper Kupa maçı sonrası konuştu!
TFF Süper Kupa maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Beşiktaş kazanarak kupayı müzesine götüren taraf oldu. Maçın ardından siyah beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
06.01.2022
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