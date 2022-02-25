BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kafilesi Sivas'ta! İşte Emre Kocadağ ve Fatih Hakan Avşar'dan son açıklamalar...
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına çıkacak. Hava şartlarından ötürü Sivas'a hareket edemeyen Kara Kartal, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndaki uzun bekleyişinin ardından Sivas'a ulaştı. Beşiktaş Asbaşkanları Fatih Hakan Avşar ve Emre Kocadağ, kafiledeki son durumu açıkladılar. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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