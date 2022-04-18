BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş "Jed" ile uçacak! Bonservissiz gelecek
Beşiktaş'ta gözler gelecek sezon için yapılacak transferlere çevrildi. Sol kanat bölgesinde arayışa geçen Beşiktaş'a birçok isim öneriliyor. Bu isimlerden birisi ise sözleşmesi sona erecek olan Jed Wallace. Detayları A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ açıkladı. Sarıdağ, "Hızlı bir kanat oyuncusu Jed Wallace. İngiltere Championship'ten Millwal takımında forma giyiyor. Önerilen bir isim." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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