07 Kasım 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş için kritik istatistik! "Ağır maçlarda..."
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu skorla beraber Beşiktaş, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kaldı ve eleştiri yağmuruna tutuldu. A Spor yorumcusu Ergin Aslan, Beşiktaş'ın son durumunu değerlendirdi. Aslan, "Beşiktaş'ı ağır maçlarda hiç 1-0 önde görmedik. 4 Şampiyonlar Ligi ve 2 derbide hiç öne geçemedi. Sadece Galatasaray derbisini çevirebildi. Ama bu takım 1-0'ı oynamaya müsait çünkü 1-0'lık skor rakibin risk alması demektir. Burada da Beşiktaş çok iyi top yaparak çıkabilir. Bunu da hiç görmedik çünkü Beşiktaş'ta son vuruş beceriksizliği var. Ayrıca savunmada da kötü. Bu takım tek tarafa oynamayı biliyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
07.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Abdullah Avcı: Önemli bir galibiyet
- Reha Kapsal, Galatasaray'ın Kadrosunu ve Dizilişini Analiz Etti! (Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray)
- Kocadağ'dan hakem açıklaması!
- Toroğlu'dan Yalçın'a sert sözler! "Sergen takımı yardımcısına bırakmış"
- Güven Taner: ''Abdullah Avcı Geldikten Sonra'ki Edindiği Transferlere Bakın'' A Spor / Spor Ajansı
- Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza sert sözler: O isimden olmaz
- Fenerbahçe için flaş Gustavo yorumu! Vazgeçilmez mi el freni mi?
- Fenerbahçe için flaş Gustavo yorumu! Vazgeçilmez mi el freni mi?
- İşte G.Saray'ın yeni yıldızı! "Ara transfer döneminde..."
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...