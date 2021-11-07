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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş için kritik istatistik! "Ağır maçlarda..."

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu skorla beraber Beşiktaş, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kaldı ve eleştiri yağmuruna tutuldu. A Spor yorumcusu Ergin Aslan, Beşiktaş'ın son durumunu değerlendirdi. Aslan, "Beşiktaş'ı ağır maçlarda hiç 1-0 önde görmedik. 4 Şampiyonlar Ligi ve 2 derbide hiç öne geçemedi. Sadece Galatasaray derbisini çevirebildi. Ama bu takım 1-0'ı oynamaya müsait çünkü 1-0'lık skor rakibin risk alması demektir. Burada da Beşiktaş çok iyi top yaparak çıkabilir. Bunu da hiç görmedik çünkü Beşiktaş'ta son vuruş beceriksizliği var. Ayrıca savunmada da kötü. Bu takım tek tarafa oynamayı biliyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
07.11.2021
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