BEŞİKTAŞ HABERİ - Kartal'da karar verildi! Domagoj Vida...
Beşiktaş haberi | Siyah-beyazlılarla sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in raporuyla Hırvat savunmacıyla görüşmeler yeniden başladı. Vida konusunda yaşanan gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar...
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