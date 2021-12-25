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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar A Spor'a konuştu! "Hukuki boyutlar..."

Beşiktaş'ta 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşti. 1 Ocak 2019-12 Mayıs 2019 tarihleri ile 12 Mayıs 2019-20 Ekim 2019 tarihleri arasında görev yapan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edilmedi. Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Genel Kurul'dan sonra A Spor canlı yayınına katıldı. Urgancılar, "Yönetim Kurulu olarak neler yaşadığımızı iyi biliyoruz. Bu süreç henüz tamamlanmadı. Bu işin hukuki boyutları da var. Fikret Orman'ın ihracı konusunda Yönetim Kurulu alınan kararı Disiplin Kurulu'na sevk edecek. Disiplin Kurulu alacağı kararı tekrar Yöentim Kurulu'na belirtecek. İcra konusunda bir şey diyemem çünkü Disiplin Kurulu'na etki etmiş olurum. Ondan dolayı konuşmam doğru olmaz. 102 milyon Euro'luk istisnai durumun geneline bakmak lazım. Nerede olursa olsun en üst merci Genel Kurul'dur. Konuşmanız gereken yer burasıdır. Fikret Orman ve yönetiminin burada olması gerekiyordu." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
25.12.2021
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Mesut Urgancılar A Spor’a konuştu! Hukuki boyutlar... Mesut Urgancılar A Spor'a konuştu! "Hukuki boyutlar..." 25.12.2021
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