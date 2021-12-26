BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a şok sözler! "Kriter bu olmamalı"

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Konyaspor deplasmanına çıkacak. Zorlu maç öncesinde çıkan haberlere göre siyah beyazlılar maçı kazanırsa Önder Karaveli ile yola devam edilecek. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Karaveli ile yola devam edilecek olan kriter hakkında konuştu. Uluç, "Haberlere göre Konyaspor maçı kazanılırsa Önder hoca ile devam edilecekmiş. Ligin ikincisinden bahsediyoruz. Lider Trabzonspor, Konyaspor'a karşı kesin kazanır diyemem. Önder hoca değil, kim gelirse gelsin Konyaspor kaybeder diyemem. Beşiktaş hoca arayabilir ama kriter maç kazanılmazsa hoca arayacağız olamaz. Bu Konya'yı Sergen Yalçın da Şenol Güneş de yenemez." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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