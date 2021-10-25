BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi flaş sözler! "Derbi kaybedilirse..."

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Dev derbi öncesinde taraftar, siyah beyazlı takımdan galibiyet bekliyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir maçını 3-2 kaybeden Beşiktaşlı oyuncular, taraftarlar tarafından tepki ile karşılaşmıştı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, maçın Galatasaray tarafından kazanılması durumunda olacakları Dolmabahçe'den aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ın son oynadığı mücadelede tepkiler vardı ama taraftar stadı terk etmedi. Taraftar Sergen Yalçın'ı çağırdı ve hedef olarak Galatasaray maçını gösterdi. Sergen hoca Galatasaray derbisini kaybederse bir şey olmaz kendisi adına çünkü kredisi fazla. Ama Galatasaray maçı kazanırsa tribünlerden tepki gelir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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