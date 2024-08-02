BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Başkan Hasan Arat yeni transferi açıkladı! "Hayırlı olsun"
Beşiktaş, Süper Kupa maçı öncesi Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antremanı ziyaret eden ve açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı taraftarlara müjdeyi verdi ve yeni transferi açıkladı.
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