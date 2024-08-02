Galatasaray'ın orta sahasına göre dirençsiz" Flaş Beşiktaş sözleri!
Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, iki takımında kadro kalitesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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