BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Başakşehir maçı öncesi Önder Karaveli'ye flaş sözler! "Kadroyu o mu kurdu?"
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde gözler tartışılan isim Önder Karaveli'de. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Karaveli'yi bu sözlerle savundu. Uluç, "Herkes Önder hocayı eleştirmek için yer arıyor. İnsanlar eleştirirken vicdanlarını yokluyorlar mı? Bu kadroyu Önder hoca mı kurdu?" dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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