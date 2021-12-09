09 Aralık 2021, Perşembe
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ayrılık için şok Sergen Yalçın sözleri! "Vakti gelmişti"
Geçen sezon Beşiktaş'a çifte kupa getiren Sergen Yalçın, bu sezonki gidişattan ötürü istifa etti. Efsanesi olduğu kulübe hoca olarak dönen Yalçın, geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamasına karşı bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Grubu'ndan puansız elendi ve ligde fazla sayıda puan kaybetti. Usta yorumcu Güven Taner, Beşiktaş ve Sergen Yalçın ayrılığını değerlendirdi. Taner, "Sergen Yalçın için ayrılık vakti gelmişti. 20 maçın 11'ini kaybetmiş Beşiktaş. Hoca için çok kötü bir performans. Buna rağmen yönetim ve taraftar, Sergen Yalçın'a kredi üstüne kredi vermiş. Yalçın 1-2 maç daha çıksaydı ve kaybetmeye devam etseydi eğer, taraftar protesto edecekti. Ondan dolayı ayrılık vakti geldi. Hoca kulübe tekrar gelir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
09.12.2021
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