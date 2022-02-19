BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Altay maçı öncesi Dolmabahçe'de son durum! O isimler kadroda yok
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Altay'ı konuk ediyor. Maçın başlamasına saatler kala Beşiktaş'ın son durumunu A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta önemli eksikler var. Batshuayi, N'koudou, Larin, Oğuzhan, Pjanic, Rosier ve Rıdvan Yılmaz bu maçta forma giyemeyecek isimler." dedi. Dikme eksik oyuncuların yerlerini hangi oyuncuların dolduracağını açıkladı. İşte o isimler. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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