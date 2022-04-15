BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Teixeira'nın geleceği belli oluyor! İşte Beşiktaş'ın kararı
Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın geleceği belli oluyor. Gösterdiği performans ile beklentilerin çok altında kalan Brezilyalı yıldızın takımda kalıp kalmayacağını A Spor muhabiri Sercan Dikme açıkladı. Dikme, "Alex Teixeira'nın takımda kalma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Kesin olarak gidecek diyemeyiz ama teklif gelirse de bakılır. Her oyuncu özelinde iyi teklifler değerlendirilir. Ancak Alex'e kendine takım bul gibi şeyler söylenmiyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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