BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! Cenk Tosun, Muleka ve Weghorst...
Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde başlayan Beşiktaş'ta, başkan Ahmet Nur Çebi transfer konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Abdülkerim'e verilen paranın yarısını teklif etmiştik." diyen Çebi, "Cenk Tosun'a kapımız açık, Wout Weghorst transferinin 2-3 güne bitmesini bekliyoruz. Muleka listemizde yer alıyor." ifadelerini kullandı. İşte Çebi'nin açıklamalarının tamamı... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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