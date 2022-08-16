Video Besiktas Videoları Beşiktaş Dele Alli'yi kadrosuna katıyor! İşte transferin detayları

Beşiktaş Dele Alli'yi kadrosuna katıyor! İşte transferin detayları

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Dele Alli'yi renklerine bağlıyor. Satın alma opsiyonuyla kiralanacak İngiliz futbolcunun transferine dair detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar...

16 Ağustos 2022 | 17:56
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:13
Beşiktaş Dele Alli'yi kadrosuna katıyor! İşte transferin detayları 16 Ağustos 2022 | 12:00
04:57
"Yasin Kol'u maçlarımızda istemiyoruz" 16 Ağustos 2022 | 12:00
04:01
Beşiktaş'tan Yasin Kol'a sert tepki 15 Ağustos 2022 | 12:00
00:21
Flaş yorum! "Teşekkür etmek lazım" 15 Ağustos 2022 | 12:00
00:42
Toroğlu değerlendirdi! Gedson'un müdahalesi penaltı mı? 15 Ağustos 2022 | 12:00
00:27
Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın kırmızısı doğru mu? 15 Ağustos 2022 | 12:00
00:30
Toroğlu'dan Ismael'e: Alanya eski gücünde olsa.. 15 Ağustos 2022 | 12:00
00:48
Toroğlu: Beşiktaşlılar dua etsinler... 14 Ağustos 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN