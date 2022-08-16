Beşiktaş Dele Alli'yi kadrosuna katıyor! İşte transferin detayları
Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Dele Alli'yi renklerine bağlıyor. Satın alma opsiyonuyla kiralanacak İngiliz futbolcunun transferine dair detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar...
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