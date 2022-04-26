BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalarda bulundu!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, "Türk futbolu zor bir süreçten geçiyor. Umarım bu içinde bulunduğumuz sıkıntılar bir an önce son bulur. İnsanlar, futbolun sağlıklı yönetildiğinden emin olmak istiyor. Herkes maçları izlerken adaleti görmek istiyor. Umarız Türk futbolunda maçları izlerken adaletin ve vicdanın hakim olduğu bir süreç yaşarız." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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