BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi ateş püskürdü! "Fenerbahçe ve Galatasaray koalisyon kurdu"
Galatasaray derbisi sonrası yaşananlara değinen başkan Çebi, asbaşkan Serhan Çetinsaya'nın şantajlara maruz kaldığı belirtti. Ayrıca G.Saray Başkanı Dursun Özbek'e yanıt veren Çebi, "Koalisyon diyor. Ne koalisyonu? Fenerbahçe ile Galatasaray koalisyonun en kralını uyguladı." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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