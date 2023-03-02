BEŞİKTAŞ HABERİ - Şenol Güneş için çarpıcı yorum: Kendi takımını kuruyor!
A Spor yorumcusu Suat Umurhan, Beşiktaş'taki son gelişmeleri değerlendirdi. Umurhan, siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon için takımı kurmaya başladığını ifade etti. İşte o sözler...
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