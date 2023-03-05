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Beşiktaş'ta Cenk Tosun takımdan ayrılıyor mu? İşte son gelişmeler

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un MLS ekiplerinden Chiago Fire'a transfer olacağı iddia edllmişti. 31 yaşındaki golcünün transfer durumuna dair son bilgileri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte o sözler...

05 Mart 2023 | 15:53
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