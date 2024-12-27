Hüseyin Yücel: Hasan Arat'ın istifası trajikomik bir durum
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yücel, Başkan Hasan Arat'ın istifasının trajikomik bir durum olduğunu söyledi. (BJK spor haberi)
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