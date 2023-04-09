BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - Giresunspor Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR CANLI İZLE | Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele 9 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR maçını CANLI izle...
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