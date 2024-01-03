Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst ile anlaştı!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı. Hollandalı teknik adamın kısa süre içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. Yıldız, "Hollandalı teknik adamın bu hafta, en geç haftasonu İstanbul'a gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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