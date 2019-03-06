06 Mart 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş geri dönemiyor
Beşiktaş'ta skoru koruma ve geri dönüş sorunu geçen sezondan bu yana devam ediyor. Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada bitiren ekip skoru koruma ve geriye düştüğü maçlarda geri dönme konusunda sıkıntı çekmeye bu sezon da devam ediyor.
06.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Diagne'den öz eleştiri ve mesaj
- Şenol Güneş'in milli mesaisi erken başlıyor
- Genç delikanlı: Atiba Hutchinson
- Diagne'den öz eleştiri ve mesaj
- Roma'nın Vida sevdası sürüyor
- Genç delikanlı: Atiba Hutchinson
- Yanal, Cocu ve Koeman'ı 9 haftada yakaladı
- Beşiktaş geri dönemiyor
- Yanal, Cocu ve Koeman'ı 9 haftada yakaladı
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı