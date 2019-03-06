06 Mart 2019, Çarşamba

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Beşiktaş geri dönemiyor

Beşiktaş'ta skoru koruma ve geri dönüş sorunu geçen sezondan bu yana devam ediyor. Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada bitiren ekip skoru koruma ve geriye düştüğü maçlarda geri dönme konusunda sıkıntı çekmeye bu sezon da devam ediyor.
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