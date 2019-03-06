06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

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Turgay Demir: "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yabancı olur"

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Spor Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Turgay Demir: Beşiktaş'ın başına ben olsam yerli teknik adam getiririm. Sergen Yalçın veya Mehmet Özdilek, kabul ederlerse ikisini birden getiririm. Tahminim %90 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yabancı olur." ifadelerini kullandı.
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