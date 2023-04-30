Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası Emre Kocadağ konuştu
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ maç sonunda konuştu. Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Kocadağ'dan dikkat çeken sözler...
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