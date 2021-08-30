30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Beşiktaş Francisco Montero ile anlaşmaya vardı! | Son dakika transfer haberleri
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta savunma arayışları kapsamında daha öncede siyah-beyazlı formayı giyen Francisco Montero konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş Francisco Montero'nun bonservisinin %50'si için Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı." dedi. (BJK spor haberleri)
30.08.2021
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