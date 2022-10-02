BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu: Dersini iyi çalışmamışsın!
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, dev derbinin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Eğer bu kadar ofsayta kalıyorsan dersine iyi çalışmamışsın. Fenerbahçe iyi ofsayt taktiği yapıyor. Bir takımın 6 defa ofsayta düşmesi kötü bir olay. Beşiktaş'ın ofsayt taktiğini bozması lazım." dedi. | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri (BJK - FB spor haberi)
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