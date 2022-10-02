BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE CANLI İZLE | Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte derbi öncesi son durumu...
Beşiktaş - Fenerbahçe CANLI İZLE | Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe dev derbide karşılaşacak. Zorlu mücadele 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını CANLI izle...
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