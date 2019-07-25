25 Temmuz 2019, Perşembe
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Beşiktaş Douglas'ı renklerine bağladı
Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetimden ısrarla istediği Douglas'ı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen ve Barcelona'yla olan sözleşmesi sona eren Douglas, siyah beyazlı ekiple 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu yıllık 800 bin euro kazanacak. Brezilyalı Douglas önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek, cumartesi günü de siyah beyazlıların Avusturya'daki kampına katılacak. Transferle ilgili gelişmeleri Beşiktaş'ın Avusturya'daki kampında bulunan Hakan Gündoğar aktardı...
25.07.2019
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