28 Temmuz 2019, Pazar
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Abdullah Avcı'dan Douglas yorumu
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı yeni transfer Douglas'ı kendi oyun sistemine uyduğu için tercih ettiğini söyledi.
28.07.2019
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