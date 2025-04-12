Serdal Adalı: Ödenmesi gereken rakam 45 milyon euro...
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Serdal Adalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalı, "Geçtiğimiz dönemde yapılan transferlere ait olan ve Mayıs 2025 sonrasına atılan bonservis miktarı 22 milyon avrodur. Toplamda da yıl sonuna kadar ödenecek miktar 45 milyon avrodur." Dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda yumruklu kavga! 12 Nisan 2025 | 12:00
00:59
Serdal Adalı: Ödenmesi gereken rakam 45 milyon euro... 12 Nisan 2025 | 12:00
00:53
Serdal Adalı: Beşiktaş'ın parası ile şov yapma dönemi bitmiştir 12 Nisan 2025 | 12:00
06:07
Ole Gunnar Solskjaer | Galatasaray maçı sonrası basın toplantısı 30 Mart 2025 | 12:00
00:30
Serdal Adalı: Takımımızın bize çifte bayram yaşatacağına inanıyorum! 29 Mart 2025 | 12:00
17:50
BEŞİKTAŞ HABERİ | Serdal Adalı'dan Yasin Kol tepkisi! 26 Mart 2025 | 12:00
00:51
Serdal Adalı: Tüm altyapı ve amatör branşlarda zararımız... 01 Mart 2025 | 12:00
00:37
Serdal Adalı'dan borç açıklaması! 01 Mart 2025 | 12:00
Bugün
- Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda yumruklu kavga!Besiktas 12 Nisan 2025 | 04:24
- Fenerbahçe 1-2 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)Türkiye Kupası 02 Nisan 2025 | 12:24
- Serdal Adalı: Ödenmesi gereken rakam 45 milyon euro...Besiktas 12 Nisan 2025 | 12:49
- Beşiktaş 1-3 Göztepe (MAÇ ÖZETİ)Türkiye Kupası 03 Nisan 2025 | 11:07