02 Mart 2020, Pazartesi

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Beşiktaş daha güçlü ve daha hızlı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve gelişiyle beraber savunma ve hücumda farklı bir kimliğe büründü. Siyah-beyazlılardaki değişim istatistiklere de yansıdı.
02.03.2020

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