Ole Gunnar Solskjaer | Galatasaray maçı sonrası basın toplantısı
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray maçının ardından düzenlediğin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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