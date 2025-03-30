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Ole Gunnar Solskjaer | Galatasaray maçı sonrası basın toplantısı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray maçının ardından düzenlediğin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

30 Mart 2025 | 01:27
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