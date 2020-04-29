29 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: İndirim yapmazlarsa gitsinler

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yüksek maaş alan oyuncularıyla ilgili, indirime gitmedikleri takdirde yollarını ayırmayı düşündüklerini söyledi.
29.04.2020
ABONE OL

DİĞER
Beşiktaş'ta maaş indirimi görüşmeleri sürüyor Beşiktaş'ta maaş indirimi görüşmeleri sürüyor 29.04.2020
Ahmet Nur Çebi: İndirim yapmazlarsa gitsinler Ahmet Nur Çebi: İndirim yapmazlarsa gitsinler 29.04.2020
Çebi corona virüsünün spora etkisini değerlendirdi Çebi corona virüsünün spora etkisini değerlendirdi 28.04.2020
Ahmet Nur Çebi: Sorunlar 2016'da başladı Ahmet Nur Çebi: Sorunlar 2016'da başladı 27.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fransa'dan Jimmy Cabot iddiası Fransa'dan Jimmy Cabot iddiası 27.04.2020
Boateng: Beşiktaş'ta kendimi yeniden buldum Boateng: Beşiktaş'ta kendimi yeniden buldum 26.04.2020
Abdullah Avcı: Teklifler aldım Abdullah Avcı: Teklifler aldım 26.04.2020
Veli Kavlak açıkladı! Futbola ne zaman dönecek? Veli Kavlak açıkladı! Futbola ne zaman dönecek? 25.04.2020
Beşiktaş Elneny'nin kalmasını istiyor "Beşiktaş Elneny'nin kalmasını istiyor" 25.04.2020
Elimi taşın altına her zaman koyarım "Elimi taşın altına her zaman koyarım" 25.04.2020
Kevin-Prince Boateng can sıkıntısından bunu da yaptı! Kevin-Prince Boateng can sıkıntısından bunu da yaptı! 25.04.2020
Beşiktaş'tan Boateng'e yeni sözleşme şartı Beşiktaş'tan Boateng'e yeni sözleşme şartı 24.04.2020
Beşiktaş'ta kaleci arayışları Beşiktaş'ta kaleci arayışları 24.04.2020
Beşiktaş'ın çocuk sporcularından 23 Nisan mesajı Beşiktaş'ın çocuk sporcularından 23 Nisan mesajı 23.04.2020
Serdar Sarıdağ: İç barışı sağlamak lazım Serdar Sarıdağ: İç barışı sağlamak lazım 23.04.2020
Ahmet Nur Çebi'den denetim açıklaması Ahmet Nur Çebi'den denetim açıklaması 23.04.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Yıldız oyuncudan Galatasaray'a flaş talep! Ayrılması bekleniyordu...
Duyurdular! Fenerbahçe transferde 'Genç Firmino'nun peşinde
Fenerbahçe'de futbolcular maaş indirimine sıcak bakmıyor! İşte nedeni...
Flaş sözler! "Fenerbahçe'de eksik olan futbol aklıydı"
Galatasaray'da büyük operasyon! 130 milyon...
Corona virüsü hakkında flaş açıklama! Virüsün o özelliği...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör