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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Gerekirse hapis yatarım!

Beşiktaş'ta 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi, "Genel kurul ne isterse yapılır. Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
04.09.2021
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