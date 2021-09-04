Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Gerekirse hapis yatarım!

Beşiktaş'ta 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi, "Genel kurul ne isterse yapılır. Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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