Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'un konuğu oldu. Erol Kaynar İle Panaroma programında önemli açıklamalarda bulunan başkan Çebi, birçok konunun yanı sıra transfer gündemleri hakkında da önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler...
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