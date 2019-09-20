20 Eylül 2019, Cuma
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Turgay Demir: Beşiktaş'tan bu sezon bir cacık olmaz
A Spor yorumcusu Turgay Demir, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ilk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ın son durumunu Sabah Sporu programında değerlendirdi. Demir, istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım ile ilgili "Beşiktaş'tan bu sezon bir cacık olmaz" ifadelerini kullandı.
20.09.2019
Turgay Demir'in açıklamaları şu şekilde:
Beşiktaş'tan bu sezon bir cacık olmaz. Abdullah Avcı ile devam edilecekse, Avcı da bu sistemde devam edecekse Beşiktaş bu sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşar. Yönetim ve Abdullah Avcı kendine çelme takıyor. Bu kafayla küme düşersin. Ya Abdullah Avcı kafayı değiştirecek ya da Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı değiştirecek.
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