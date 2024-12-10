Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıkladı! "Transfer..."
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Vardar, transferler ile ilgili de konuştu. İşte ayrıntılar....
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