Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'a kapısı kapanmadı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Siyah-beyazlılarda asbaşkan Emre Kocadağ, ayrılık sonrası açıklamalarda bulundu. "Hocamızla beraber, bu takımdan hiçbir şey olmaz dendiği bir dönemde iki kupa birden alarak çok büyük bir başarıya imza attık." diyen Kocadağ, "Bugün bir ayrılık oldu ama hocamıza, Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır." şeklinde konuştu. İşte açıklamalarının tamamı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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