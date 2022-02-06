Beşiktaş Antalyaspor maçındaki o pozisyonu Erman Toroğlu değerlendirdi!
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş - Antalyaspor maçında Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda topun Gökdeniz Bayrakdar'ın koluna çarptığı o pozisyonu A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Bu pozisyon Gökdeniz'in koluna çarpıyor. Bu pozisyon net penaltı" dedi. (BJK spor haberleri)
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