Beşiktaş Amir Hadziahmetovic transferini tamamladı!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya takviye yaptı. Siyah-beyazlı ekip Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i renklerine bağladı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.
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