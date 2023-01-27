Beşiktaş Alanyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu'dan flaş yorum
Beşiktaş, Alanyaspor'u 3-0'la geçti. Maçın ardından Erman Toroğlu değerlendirmeleride bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynarken defansta bu hataları yapmaması lazım." dedi.
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