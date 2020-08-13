13 Ağustos 2020, Perşembe

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Beşiktaş Akpom için beklemede

Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ediyor. PAOK forması giyen Akpom'u kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Yunan ekibinin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi oyuncusunu satmak istememesi üzerine bekleme kararı aldı.
13.08.2020
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