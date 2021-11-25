25 Kasım 2021, Perşembe
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Beşiktaş Ajax maçı sonrası çarpıcı Cyle Larin yorumu! "O fırsatı değerlendirse..."
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında temsilcimiz Beşiktaş Ajax'ı konuk etti ve 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-1'lik mağlubiyetla ayrıldı. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök, Beşiktaş-Ajax maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Özkök, "Durum 1-0'ken Larin ayağına gelen çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi. O fırsatı değerlendirse durum 2-0 olsa Ajax o geri dönüşü sağlayamazdı. En kötü ihtimalle maç berabere biterdi diye düşünüyorum." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
25.11.2021
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