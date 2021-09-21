Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ilk yarısını Erman Toroğlu değerlendirdi!

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 2-0 siyah-beyazlıların lehine sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Adana Demirspor Balotelli ve Belhanda'yla oynadığında 9'a 11 oynuyordu. Şimdi 11-11 oynuyorlar ve iyi mücadele ediyorlar. Belhanda ve Balotelli takıntılarından kurtulmaları lazım." şeklinde konuştu.

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