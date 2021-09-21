Beşiktaş Adana Demirspor maçı sonrası Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı: Balotelli golden sonra hocamıza hareket yaptı.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı. Skordan ziyade Mario Balotelli'nin maç içerisinde yaptığı hareket ve karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından tansiyonun yükselmedi, mücadelenin önüne geçti. Konuyla ilgili Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı açıklamalarda bulundu. "Maç içinde birçok tartışmalı karar vardı." diyen Kazancı, "Balotelli golden sonra hocamıza hareket yaptı. Bu çok net şekilde görüldü." şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL