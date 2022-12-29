BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - Adana Demirspor Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE | Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele 29 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da Vodafone Park Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Adana Demirspor maçını CANLI izle...
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